Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Таунхаусы

Таунхаусы возле озера в Таиланде

Провинция Пхукет
15
Пхукет
12
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€40,722
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 20
The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв.…
€201,529
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, рядом с пляжем в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, рядом с пляжем
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Прямо на пляже - Возможность инвестировать в одно из последних абсолютных свойств пляжа Пху…
€1,24 млн
Кондо 1 спальня с Spalni в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
NAI5573: New apartment with 1 bedroom within walking distance to Nai Harn Beach (500 meters)…
€97,076
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Kamala - одна из напористых областей Пхукета, и это очаровательное развитие, только в 1.4 к…
€101,652
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€246,280
Кондо 2 спальни с бассейном в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
Непорочный конинум предмиум класса располемо на берегу в инструменте. Победные игры, такие к…
€406,607
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 652 м²
Количество этажей 1
€990,782
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,667
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
€109,612
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
RESALE. Whimsical and contemporary with beautiful art pieces and Balinese Buddha statues dis…
€308,815
Таунхаус 3 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в парке Лагуна является идеальным домом для небольшой семьи со спальнями и ванными …
€232,557

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти