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Таиланд
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Таунхаусы возле озера в Таиланде
Провинция Пхукет
15
Пхукет
12
Таунхаус
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Параметры недвижимости в Таиланде
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