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Жильё в Ton Thong Chai, Таиланд

1 объект найдено
Кондо в Ban Den, Таиланд
Кондо
Ban Den, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 31/33
This property is a 190 m² condo on 31 st floor with 2 bed and 2 bathrooms that is available …
$729,411
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Параметры недвижимости в Ton Thong Chai, Таиланд

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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