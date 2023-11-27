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Коммерческая недвижимость в Thung Kwao, Таиланд

1 объект найдено
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day. в Пхрэ, Таиланд
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.
Пхрэ, Таиланд
Количество этажей 1
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.  …
€3,61 млн
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