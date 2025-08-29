Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Тхаланг
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Тхаланге, Таиланд

2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 2 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
The Menara Luxury — семейная вилла премиум-класса для долгосрочной аренды в Банг Тао (Пхукет…
$5,406
в месяц
Вилла 6 спален в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 6 спален
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
Роскошная дизайнерская вилла “ESCAPE” в Laguna Homes – ваш идеальный выбор для жизни в стиле…
$19,398
в месяц
