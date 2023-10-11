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Жильё возле озера в Тхай Меанг, Таиланд

1 объект найдено
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
€1,06 млн
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