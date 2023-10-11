Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Тхай Меанг
  5. Дома

Дома с видом на море в Тхай Меанг, Таиланд

1 объект найдено
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 342 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Realting.com
Перейти