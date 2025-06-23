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Виллы в Takua Thung, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 330 м²
PHA7013 Новый перспективный комплекс вилл расположен недалеко от пляжа Натай, менее чем в 1…
$522,630
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Вилла в Takua Thung, Таиланд
Вилла
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
PHA22488 Эта замечательная 6-комнатная приморская вилла предлагает идеальный отдых для семе…
$7,54 млн
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Параметры недвижимости в Takua Thung, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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