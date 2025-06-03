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Коммерческая недвижимость в Takua Pa, Таиланд

2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Takua Pa, Таиланд
Коммерческое помещение
Takua Pa, Таиланд
PHA5533 Этот высококлассный отель на острове Ко Хо Као предлагает непревзойденную роскошь и…
$4,89 млн
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Коммерческое помещение в Takua Pa, Таиланд
Коммерческое помещение
Takua Pa, Таиланд
PHA5587 Этот фантастический комплекс, состоящий из шести вилл и расположенный на участке пл…
$14,98 млн
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