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Таунхаусы в Takhian Tia, Таиланд

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
PANO PINE – аутентичная жизнь в тихом пригороде Паттайи!Полная чистовая отделка и готовые са…
$95,510
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Takhian Tia, Таиланд

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