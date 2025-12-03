Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Сураттхани
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Сураттхани, Таиланд

коммерческая недвижимость
3
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таиланд. в Сураттхани, Таиланд
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таиланд.
Сураттхани, Таиланд
Площадь 28 000 м²
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таил…
$40,34 млн
Оставить заявку
Продается 3-звездочный отель, 121 номер, на Самуи, Таиланд. в Чавенг, Таиланд
Продается 3-звездочный отель, 121 номер, на Самуи, Таиланд.
Чавенг, Таиланд
Число комнат 121
Количество этажей 4
Продается 3-звездочный отель на 121 номер в самом центре города Чавенг. Рядом с аэропортом С…
$32,31 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти