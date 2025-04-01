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Квартиры-студии в Suan Luang District, Таиланд

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1 объект найдено
Студия в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Студия
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 25/35
Возможность инвестирования в роскошные апартаменты премиум-класса в новом жилом комплексе! Д…
$100,255
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Suan Luang District, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов