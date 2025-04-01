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Квартиры с бассейном в Suan Luang District, Таиланд

Phatthanakan Subdistrict
10
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в On Nut Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната
On Nut Subdistrict, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/5
Насладитесь лучшей жизнью Бангкока в этом потрясающем доме с 1 спальней в деревне Суан Лунг …
$53,532
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