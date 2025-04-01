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Квартиры в Suan Luang District, Таиланд

Phatthanakan Subdistrict
10
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11 объектов найдено
Студия в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Студия
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 25/35
Возможность инвестирования в роскошные апартаменты премиум-класса в новом жилом комплексе! Д…
$100,255
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 24/37
Уникальная возможность инвестировать в жилой проект с высоким потенциалом доходности!В основ…
$120,472
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 24/37
Уникальная возможность инвестировать в жилой проект с высоким потенциалом доходности!В основ…
$103,357
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DDA Real Estate
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Exotic Property Exotic Property
Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 30/35
Возможность инвестирования в роскошные апартаменты премиум-класса в новом жилом комплексе! Д…
$129,829
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 20/35
Возможность инвестирования в роскошные апартаменты премиум-класса в новом жилом комплексе! Д…
$106,170
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 20/35
Возможность инвестирования в роскошные апартаменты премиум-класса в новом жилом комплексе! Д…
$138,702
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 24/37
Уникальная возможность инвестировать в жилой проект с высоким потенциалом доходности!В основ…
$88,098
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 24/37
Уникальная возможность инвестировать в жилой проект с высоким потенциалом доходности!В основ…
$76,787
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 24/37
Уникальная возможность инвестировать в жилой проект с высоким потенциалом доходности!В основ…
$86,771
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в On Nut Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната
On Nut Subdistrict, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/5
Насладитесь лучшей жизнью Бангкока в этом потрясающем доме с 1 спальней в деревне Суан Лунг …
$53,532
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Phatthanakan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 20/35
Возможность инвестирования в роскошные апартаменты премиум-класса в новом жилом комплексе! Д…
$141,659
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Агентство
DDA Real Estate
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Типы недвижимости в Suan Luang District

однокомнатные

Параметры недвижимости в Suan Luang District, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов