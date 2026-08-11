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Квартиры в Sichon, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Ban Plai Ton, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Plai Ton, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Свой кусочек нетронутого рая. Расположенный вдоль впечатляющего побережья Сихона в Накхон-Си…
$1,97 млн
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Квартира 4 спальни в Ban Plai Ton, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Plai Ton, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Свой кусочек нетронутого рая. Расположенный вдоль впечатляющего побережья Сихона в Накхон-Си…
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 4 спальни в Ban Plai Ton, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Plai Ton, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Свой кусочек нетронутого рая. Расположенный вдоль впечатляющего побережья Сихона в Накхон-Си…
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Параметры недвижимости в Sichon, Таиланд

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