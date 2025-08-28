Показать объекты на карте Показать объекты списком
Аренда студий в Si Sunthon, Таиланд на месяц

2 объекта найдено
Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 4/7
Eютная студия в Най Янге рядом с пляжем!VIP Great Hill (Най Янг) — современный жилой комплек…
$494
в месяц
Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 5/7
VIP Great Hill — студия у моря в Най Янге (Пхукет)Добро пожаловать в VIP Great Hill (Най Янг…
$494
в месяц
