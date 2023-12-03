Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Saphan Sung District

Жильё в Saphan Sung District, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Thap Chang Subdistrict, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Thap Chang Subdistrict, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает клубом,…
€384,203
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Saphan Sung District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти