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Продажа новых домов в Самутпракан, Таиланд

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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
94 м² 2 ванных
€327,511
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
53 м² 1 ванная
€222,707
Вилла 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
220 м²
€216,226
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
38 м² 1 ванная
€70,316
Кондо 2 спальни с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
117 м² 2 ванных
€327,511
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
90 м²
€347,527
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
436 м² 4 ванных
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Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
42 м² 1 ванная
€147,459
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