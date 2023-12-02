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Земельные участки в Самутпракан, Таиланд

1 объект найдено
Земельные участки в Самутпракан, Таиланд
Земельные участки
Самутпракан, Таиланд
Land for sale for factory establishment in Bangpoo Industrial Estate (Praksa Mai), Samut Pra…
€3,65 млн
в месяц
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