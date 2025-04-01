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Коммерческая недвижимость в Самутпракан, Таиланд

1 объект найдено
Продается косметическая фабрика на 4 райах земли, Банг Пхли Яй, Самут Пракан, Таиланд. в Bang Phli, Таиланд
Продается косметическая фабрика на 4 райах земли, Банг Пхли Яй, Самут Пракан, Таиланд.
Bang Phli, Таиланд
Количество этажей 2
Продается фабрика по производству косметики на 4 райах земли, Банг Пхли Яй, Самут Пракан, Та…
$4,26 млн
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