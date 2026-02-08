Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Sam Phraya
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Sam Phraya, Таиланд

Вилла 4 комнаты в Sam Phraya, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Sam Phraya, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Испытайте максимальный комфорт и роскошь в этой потрясающей вилле с 3 спальнями в Хуа Хин, Т…
$186,482
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Параметры недвижимости в Sam Phraya, Таиланд

