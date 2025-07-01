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Квартиры в Sai Thong Watthana District, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sai Thong Watthana District, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Sai Thong Watthana District, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 1/7
Продается уютная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 132 кв.м. Квартира …
$539,901
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Квартира 2 комнаты в Sai Thong Watthana District, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Sai Thong Watthana District, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/7
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 76 кв.м. Кварти…
$292,075
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Агентство
Sea inside
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English, Русский
Квартира 1 комната в Sai Thong Watthana District, Таиланд
Квартира 1 комната
Sai Thong Watthana District, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 58 кв.м. Квартира н…
$260,891
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Параметры недвижимости в Sai Thong Watthana District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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