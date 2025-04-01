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Квартиры-студии в Ratchathewi District, Таиланд

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1 объект найдено
Студия в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Студия
Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 20/31
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$191,047
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ratchathewi District, Таиланд

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