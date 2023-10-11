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Квартиры с видом на горы в Ratchathewi District, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€242,660
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€347,699

Параметры недвижимости в Ratchathewi District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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