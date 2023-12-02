Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Ratchathewi District

Жильё в Ratchathewi District, Таиланд

Thanon Phetchaburi Subdistrict
4
4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 18/40
Престижные апартаменты в самом сердце Бангкока!THE ADDRESS SIAM-RATCHATHEWI - это эстетика ж…
€236,240
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 23/40
Престижные апартаменты в самом сердце Бангкока!THE ADDRESS SIAM-RATCHATHEWI - это эстетика ж…
€338,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€236,240
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€338,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости в Ratchathewi District

квартиры

Параметры недвижимости в Ratchathewi District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти