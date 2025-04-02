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Квартиры-студии в Rat Burana District, Таиланд

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1 объект найдено
Студия в Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Студия
Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 25/35
Идеальное решение для инвестиций в недвижимость в самом сердце района Рат Буран! Доходность …
$60,768
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Rat Burana District, Таиланд

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