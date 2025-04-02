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Квартиры с бассейном в Rat Burana District, Таиланд

Rat Burana Subdistrict
4
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Квартира 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/6
Инвестиции в ваш отдых и будущее! Откройте для себя идеальное сочетание тропической природы …
$339,879
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 26/31
Уникальное инвестиционное предложение на о. Хуа Хин!Апартаменты от Инвестора! Продажа по дог…
$141,698
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 40 кв. м. в корпусе A на 5 этаже. Номер юнита 94Старт продаж …
$172,234
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Tumanov Group
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Exotic Property Exotic Property
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Botanica Hillside идеально подходит д…
$800,165
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Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе G на 2 этаже. Номер юнита MBG202Самый дол…
$127,258
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Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$242,370
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Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$109,776
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DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 353 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-д…
$858,824
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Tumanov Group
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English, Русский
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-д…
$809,794
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Tumanov Group
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Дуплекс 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит:Премиальный проект на первой линии…
$1,60 млн
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Tumanov Group
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$154,125
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Агентство
Tumanov Group
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English, Русский
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семей, любителей …
$975,881
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Tumanov Group
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Параметры недвижимости в Rat Burana District, Таиланд

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