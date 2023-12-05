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Квартиры-студии в Rangsit, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Luang, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Luang, Таиланд
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 27/36
Шикарные апартаменты с видом на панораму города! Прекрасный вариант для постоянного проживан…
€77,124
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Rangsit, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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