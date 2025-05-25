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Отели в Прачуапкхирикхане, Таиланд

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2 объекта найдено
Отель 45 м² в Ban Makha Si Song, Таиланд
Отель 45 м²
Ban Makha Si Song, Таиланд
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$175,719
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Международное агентство недвижимости Habita
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Продается 4-звездочный отель на 241 номер, рядом с морем, Хуа Хин-Чаам, Таиланд. в Хуахин, Таиланд
Продается 4-звездочный отель на 241 номер, рядом с морем, Хуа Хин-Чаам, Таиланд.
Хуахин, Таиланд
Число комнат 241
Площадь 32 135 м²
Количество этажей 23
Продается 4-звездочный отель на 241 номер, рядом с морем, Хуа Хин-Чаам, Таиланд. Отель ра…
$49,93 млн
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