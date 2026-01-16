Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с террасой в Pong, Таиланд

8 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Pong, Таиланд
Вилла 5 комнат
Pong, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла у озера Mabprachan THE RICHEST VILLA — бутик-проект премиальных вилл в зел…
$529,855
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Дизайнерский дом American Barnhouse для жизни в Паттайе Камерный проект в зелёном районе Pon…
$346,565
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла для жизни рядом с озером Mabprachan Great Time Pool Villa — современная вилла …
$437,105
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 461 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы для жизни и здоровья в Паттайе Prime Habitat Pattaya — камерный посёлок пр…
$1,02 млн
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в ban sanak tabaek, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban sanak tabaek, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Виллы в Pattaya — рядом с Rugby School, премиальный семейный проект, от 23,1 млн ฿ Предлагаю…
$725,016
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Виллы в Pattaya, район Mabprachan — у озера, частные бассейны, премиальный проект, от 12,79 …
$403,821
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Вилла в Паттайе, район Pong — одноэтажные дома FLOW Villas с участком, от 5,82 млн ฿ Предлаг…
$249,925
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла 6 комнат в Pong, Таиланд
Вилла 6 комнат
Pong, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Вилла в Паттайе — ATMOS PRIME VILLA, район озера Mabprachan, luxury-виллы 5 спален, от 12,99…
$409,989
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Pong, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
