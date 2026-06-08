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Квартиры с бассейном в Pluak Daeng District, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Pluak Daeng District, Таиланд
Квартира 1 спальня
Pluak Daeng District, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$60,700
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Pluak Daeng District, Таиланд
Квартира 1 спальня
Pluak Daeng District, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$80,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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