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Кондо с видом на море в Пхукет, Таиланд
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17
Кондо
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158 объектов найдено
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Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
53 м²
5/7
€213,085
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€246,460
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
46 м²
5/7
€166,874
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
248 м²
7/7
€1,25 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
2/4
€151,470
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
5/3
€322,195
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
3
354 м²
3
€3,07 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
338 м²
€1,43 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
3
131 м²
3/4
€748,623
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
342 м²
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи. …
€744,515
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
4/6
€308,075
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
4/6
€295,239
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
3/6
€352,977
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
3/6
€256,729
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
3
498 м²
2
€2,15 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
3
354 м²
2
€2,55 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
3
498 м²
€2,37 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
5
257 м²
2
Роскошный комплекс Layan Gardens состоит из апартаментов с потрясающим видом на горы, лазурн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
€192,547
Рекомендовать
Кондо 4 спальни с видом на море, с видом на город, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
262 м²
4/4
Этот недавно отремонтированный и элегантно обставленный пентхаус на 1 этаже предлагает прост…
€847,207
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
2
2
190 м²
3
спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
€590,477
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
3
3
414 м²
3
€1,03 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
1
66 м²
2/3
€151,470
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
240 м²
2/5
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
1/3
€256,729
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
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Кондо 2 спальни с видом на море, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
244 м²
1/3
Знамениты отела Movenpick Resort с детьми и современностью. Вомплексе располена роскошная ре…
€667,496
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Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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с видом на горы
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