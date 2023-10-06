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Кондо возле озера в Пхукет, Таиланд

Патонг
17
Кондо В архив
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48 объектов найдено
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/3
€1,41 млн
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Количество этажей 3
€1,51 млн
Кондо 3 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
€2,41 млн
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/7
€161,739
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
€172,009
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Этаж 1/3
€1,49 млн
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
€246,460
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/7
€293,313
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
€344,787
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/3
€478,287
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€289,847
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/3
€169,698
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/3
€206,154
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 7/3
€303,711
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€245,690
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
€346,585
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
€308,075
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
€295,239
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/3
€1,59 млн
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/3
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/6
€256,729
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Этаж 2/3
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
€256,729
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Этаж 2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Этаж 2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/7
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съни, кухня, зона…
€500,622
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 6/6
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съемы, кухня, зон…
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения, посвященные, связан…
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения о состоянии, в том ч…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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