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Коммерческая недвижимость с бассейном в Пхукет, Таиланд

Патонг
11
9 объектов найдено
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
€100,691
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
€117,472
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€446,653
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
€338,217
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
€229,781
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,970
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€127,095
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€126,509

Типы недвижимости в Пхукет

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