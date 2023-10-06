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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Пхукет, Таиланд

Патонг
7
Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€446,653
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,970
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€126,509

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