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Отели с видом на море в Пхукет, Таиланд

коммерческая недвижимость
50
доходные дома
12
инвестиционная недвижимость
9
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2 объекта найдено
Отель с Spalni, у моря в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€22,05 млн
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
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