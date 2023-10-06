ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Пентхаусы
Пентхаусы возле озера в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
9
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
3
350 м²
CHA6876: A cozy and spacious three-bedroom home is designed in a modern tropical style with …
€326,815
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3
305 м²
NAI2412: расположен на пляже Най Харн, в новом жилом районе Пхукета. Наше концептуальное раз…
€480,217
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
3
4
300 м²
2
Цена по запросу
Рекомендовать
Студия 1 спальня с net vida
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
1/8
Новая квартира-студия, 28,4 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
€85,458
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
3
175 м²
RAW3596: цена снижена с 12,5 до 10,99 бат! Очаровательная архитектура нового элитного компле…
€285,233
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
7
7
800 м²
Эта просторная новая вилла спит до 18 человек. Кроме того, обеспечивает много комнаты для в…
€680,333
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pa Khlok, Таиланд
4
540 м²
1
Эта потрясающая вилла площадью 1000 квадратных метров расположена в тихом поселке в районе Т…
€362,309
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
-1
1
36 м²
8
Район Карон - уникальное место. Здесь в идеальном соотношении собраны рестораны, бары, магаз…
€94,476
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni
Пхукет, Таиланд
1
43 м²
SUR6520: Квартиры на продажу в законченном комплексе на пляже Сурин. Это отличная покупка, к…
€161,879
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с охраной
Пхукет, Таиланд
1
2
7 311 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Полностью меблированная, просторная и расположенная в центре квартира с прия…
€143,768
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
5
1 964 м²
RESALE! Элегантный остров, живущий во всей красе! Великолепный павильон в северном тайском с…
€4,61 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
3
180 м²
RESALE. Прекрасный дом с красивым бассейном и большим садом в тихом жилом районе всего в 1 к…
€439,480
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL