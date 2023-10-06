ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры возле озера в Провинция Пхукет, Таиланд
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
2
2
90 м²
Готов к перемещению! Цена акции, включая БЕСПЛАТНЫЙ пакет мебели! Никаких сборов за проживан…
€201,458
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
165 м²
CHE6537: новый комплекс вилл на Пхукете, всего в 10 минутах езды от пляжа Банг Тао. Виллы ра…
€411,009
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
195 м²
KAT6877: Stunning apartment with stunning views of the Andaman Sea and pool with spacious te…
€516,160
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
7
Застройщик таких проектов на Пхукете как: Diamond condominium Taya Villas Локация. Проект…
€87,234
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
2/5
Апартаменты в потрясающем комплексе класса LUXURY на первой линии в 150 метрах от пляжа Кама…
€141,920
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
3
190 м²
LAY6854: Новый стильный бутик-вильный проект на Пхукете! Это новое элитное место, которое вк…
€645,848
Рекомендовать
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с kondicioner, с vid na gory
Пхукет, Таиланд
5
5
417 м²
2/2
Вилла расположена в одном из лучших и тихих мест на Пхукете, возле живописных полей для голь…
€589,456
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
2
1
36 м²
20
The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв.…
€93,380
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
2
317 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Продается 2-комнатная квартира, ранее входившая в 5-звездочный курортный бас…
€462,113
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Пхукет, Таиланд
2
27 м²
Комплекс удачно расположен на первой линии одного из красивейших пляжей Банг Тао. Сочетает к…
€188,819
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
4
8/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€653,304
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL