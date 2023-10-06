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Земельные участки с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд

17 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Hilltop Hillside в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Hilltop Hillside
Пхукет, Таиланд
Потрясающий вид на вершину холма и море над заливом Чалонг, идеальное место и размер участка…
€297,399
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Price Reduced в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Price Reduced
Пхукет, Таиланд
Цена снижена до США $ 1 300 000! Пологий склон холма с широким панорамным видом на море 180 …
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, в жилом комплексе в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, в жилом комплексе
Пхукет, Таиланд
Высоко на живописном скалистом мысе с невероятным и беспрепятственным видом на море и горы, …
€2,57 млн
Земельные участки с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на океан
Пхукет, Таиланд
PAN6826: уникальная и редкая возможность приобрести большой участок земли на пляже для разви…
€3,11 млн
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Thai Freehold в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Thai Freehold
Пхукет, Таиланд
Пологий участок с возможным видом на море в основном жилом районе в минуте ходьбы до Сой Сай…
€269,198
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Price Reduced в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Price Reduced
Пхукет, Таиланд
С высоты 67 кв. М, дающей вам великолепные закаты, освежающий вид на пышную зеленую долину в…
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Высоко на холмах Карона, наклонный участок, окруженный зрелыми деревьями и густой растительн…
€730,679
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Живописная, пологий земля с потрясающим видом на Андаманское море, в нескольких минутах от ц…
€897,325
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Панорамный вид с вершины пологий земли, окруженной роскошными виллами, примерно в нескольких…
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Вид на море с первого этажа, потрясающий вид на море со второго этажа! Всего в нескольких ме…
€1,15 млн
Земельные участки с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на океан
Пхукет, Таиланд
MAI4997: Продается участок земли с видом на океан, общей площадью 6 Рай или 9.600 кв.м. Этот…
€1,09 млн
Земельные участки с видом на море, рядом с пляжем в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, рядом с пляжем
Пхукет, Таиланд
Абсолютный пляж с 230-метровым пляжным фасадом, в непосредственной близости от межконтинента…
€3,22 млн
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Private Road Access Built в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Private Road Access Built
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Расположенный на западе лицом к склону пологий склон холма с панорамным видом на красивый ра…
€1,12 млн
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Бесперебойный вид на пляж Три Транг! Этот земельный участок слегка приподнят от главной подъ…
€3,39 млн
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Пхукет, Таиланд
Наличие инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения. Публичная и частная подъездная дор…
€615,309
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Земля для продажи расположена всего в 250 м от пляжа Най Тхон в Пхукете и всего в 200 м от о…
€894,291
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