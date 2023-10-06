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Коттеджи с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
4
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Коттедж 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Погрузитесь в роскошь и очарование Таиланда – земли удивительных контрастов и бесконечного б…
€138,850

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитная
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