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Таиланд
Коммерческая
Провинция Пхукет
Доходные дома
Доходные дома с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
12
Доходный дом
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