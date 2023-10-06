Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коммерческая
  4. Провинция Пхукет
  5. Доходные дома

Доходные дома с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
12
Доходный дом В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная 2 комнаты с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 9% годовых на 3 года   Инв…
€51,993
Отель 9 спален в Бан Ката, Таиланд
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 9
NAI4714: Небольшой уютный отель расположен на дороге Сайюань, Най Харн. Курорт расположен в …
€868,912
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
€100,691
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхангнга, Таиланд
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхангнга, Таиланд
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
€15,62 млн
Отель 9 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 658 м²
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
€1,30 млн
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
€230,036
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
€985,632
Коммерческая 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 225 м²
CHA5031: 3 Коммерческое здание Story удобно для бизнеса на Пхукете.  Он расположен в районе …
€199,720
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
€102,918
Коммерческая 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Таиланд остров Пхукет Квартиры рядом с Банг Тао Апартаменты в жил…
€74,441
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
€217,432

Типы недвижимости в Провинция Пхукет

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти