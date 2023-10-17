ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Коммерческая
Провинция Пхукет
Other
Коммерческая недвижимость в Провинция Пхукет, Таиланд
коммерческая недвижимость
61
отели
20
доходные дома
12
инвестиционная недвижимость
16
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€1,61 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
€84,387
Рекомендовать
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой
Провинция Пхукет, Таиланд
1
33 м²
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты с доходом 7-10% годовых …
€79,116
Рекомендовать
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
2
600 м²
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
€984,876
Рекомендовать
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
658 м²
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
€1,29 млн
Рекомендовать
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
1
1
24 100 м²
8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,300
Рекомендовать
Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
264
18
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
€41,69 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
€104,026
Рекомендовать
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
9
320 м²
NYG6153: этот замечательный участок 2400 кв. наряду с бунгало и большим мастер-хаусом в Най …
€829,888
Рекомендовать
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
7 052 м²
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
€23,22 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
1
1
70 м²
1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,833
Рекомендовать
Отель с холодильником
Патонг, Таиланд
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
€907,690
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL