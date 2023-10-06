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Таиланд
Коммерческая
Провинция Пхукет
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
20
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