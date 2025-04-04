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Квартиры с садом в Phra Nakhon District, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Квартира 5 комнат
Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает клубо…
$548,464
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Параметры недвижимости в Phra Nakhon District, Таиланд

с террасой
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