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Виллы в Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зеле…
€766,834
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд В комплексе на вы…
€361,606
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Параметры недвижимости в Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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