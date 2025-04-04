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Отели в Пхетчабун, Таиланд

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1 объект найдено
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. в Ban Huai Na, Таиланд
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand.
Ban Huai Na, Таиланд
Число комнат 66
Количество этажей 5
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. The hotel is located on …
$5,89 млн
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