  2. Таиланд
  3. Phet Pha-ngan
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Phet Pha ngan, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Най Суан, Таиланд
Квартира 1 комната
Най Суан, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Комплекс Balcony на первой линии моря - всего 50 метров до пляжа Найянг.  ‼️Это большая редк…
$152,647
