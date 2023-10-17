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Земельные участки в Пхангнга, Таиланд

2 объекта найдено
Земельные участки с Near Beach в Као Лак, Таиланд
Земельные участки с Near Beach
Као Лак, Таиланд
Идеальный плоский участок земли для развития большого отеля, в непосредственной близости от …
€2,62 млн
Земельные участки с видом на море, рядом с пляжем в Као Лак, Таиланд
Земельные участки с видом на море, рядом с пляжем
Као Лак, Таиланд
Абсолютный пляж 620 метров, идеально подходит для развития роскошных отелей или частного кур…
€403,593
Realting.com
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