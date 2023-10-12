ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Пентхаусы
Пентхаусы возле озера в Таиланде
Провинция Пхукет
10
Пхукет
9
Паттайя
8
Чонбури
8
Бангкок
6
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
60 м²
KTH6772: Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами! С просторной гостиной и отдельной ку…
€77,249
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Чонбури, Таиланд
3
2
167 м²
6
Новая цена всего 17,8 млн. батов! Снижено с 23,8 млн. батов! Роскошная квартира с 2 спаль…
€456,232
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Банг-Ламунг, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
32 м²
3
Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд Проект…
€152,946
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
4 540 м²
ПРЕДПРОДАЖНЫЕ ЦЕНЫ! Удобный для детей курортный кондоминиум всего в 700 метрах от пляжа Laya…
€175,253
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
24 м²
8/8
Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комп…
€53,947
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
1
41 м²
3/3
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и инвестиций в Radisson – изысканный проект Ко…
€252,469
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
56 м²
NAI5474: Это легкие апартаменты площадью 55,95 кв. это идеальное место для тех, кто хотел бы…
€126,174
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4 379 м²
RESALE. Цена снижена с THB4M до 3,6M. Этот красивый и, безусловно, один из самых доступных к…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Seven Seas Cote d'Azur - это качественный проект кондоминиума от Universal Group Thailand, о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
6
6
1 800 м²
3
A luxury six bedroom pool villa for sale, situated on a headland with panoramic ocean views.…
€5,36 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL