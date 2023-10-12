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Пентхаусы возле озера в Таиланде

Провинция Пхукет
10
Пхукет
9
Паттайя
8
Чонбури
8
Бангкок
6
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Параметры недвижимости в Таиланде

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