  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Паттайе, Таиланд

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/8
Откройте для себя спокойное угловое отступление, идеально расположенное между Северной Патта…
$527
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/8
Испытайте максимальный комфорт и удобство в этом потрясающем 8-этажном кондоминиуме в Паттай…
$468
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/8
Уютная квартира с одной спальней 29 квм на третьем этаже, с видом на дворец и холм Пратамнак…
$383
в месяц
Вилла 6 спален в Narathiwat, Таиланд
Вилла 6 спален
Narathiwat, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
Роскошная дизайнерская вилла “ESCAPE” в Laguna Homes – ваш идеальный выбор для жизни в стиле…
$19,398
в месяц
Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/8
Эта уютная и функциональная двухкомнатная квартира в современном жилом комплексе Siam Orient…
$838
в месяц
Квартира 1 комната в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 1 комната
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уютная квартира с полноценной инфраструктурой: бассейн с джакузи, детская зона, фитнес-зал. …
$765
в месяц
Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Этаж 1/1
Максимальный комфорт ждет в этой потрясающей вилле с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Пат…
$2,551
в месяц
Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/46
Квартира с 2 спальнями и ванными комнатами (аренда от 6 месяцев), полностью мебилированная и…
$1,362
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
Опыт Премиум семьи, проживающих в Паттайе - Просторный бассейн-Доступ Кондо рядом с пляжем …
$654
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/46
Квартира с 1 спальней (аренда от 6 месяцев), полностью меблированная и оборудованная в элитн…
$690
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 34/59
Представляем эту элегантную роскошную квартиру с одной спальней на 34-м этаже одного из самы…
$838
в месяц
Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 13/13
Просторный кондоминиум с 2 спальнями с яркой гостиной и полностью оборудованной кухонной сто…
$985
в месяц
